I oktober 1918 är första världskrigets fasansfulla skyttegravsstrider snart till ända. Den unge soldaten Edouard har överlevt mot alla odds men med ett deformerat ansikte och inser att han snart måste återgå till det vanliga livet i Paris. Något som han bävar inför eftersom han aldrig mer vill återse sin förmögne far, vars brist på kärlek till sonen har förstört hans liv.

Men så får Eduardo en idé och övertalar sin soldatkompis Albert att iscensätta sin egen fejkdöd.

Bakom masken är ett franskt äventyrsdrama som utspelar sig under första världskriget. Albert Dupontel har tidigare bland annat regisserat filmen Kärlek och brott.

Originaltitel Au revoir là-haut / See you up there

Regi Albert Dupontel

Manus Pierre Lematrie, Albert Dupontel

Med Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Mélanie Thierry

Längd 117 min

Biopremiär 13 april 2018