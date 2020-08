Filmfestival på vatten i Karlskrona

I år tar Carl Intertional Film Festival i Karlskrona steget ut i havet där visningar sker inför segelbåtar, men även online. Den fjärde upplagan av filmfestivalen anordnas med en festivalpublik sittande i båtar i vackra Saltö Fiskehamn.

Istället för att ställa in årets filmfestival väljer festivalen att skapa en hälsotrygg tillställning på vatten och online. Saltö Fiskehamn förvandlas därför till en biograf och festivalområde på vatten, med säkerheten i första rummet.

Klassiker som Mitt liv som hund och Göta Kanal visas, men även helt nya och kommande biofilmer.

Några nya filmer som kommer att visas från länderna runt om Östersjön är Force of Habit, Wildland, The Pencil, All for my mother, Kids run och Charter.

Du kan också se kommande biofilmer som norska krigsdramat Flykten över gränsen.

Festivalen pågår från den 21-26 augusti 2020 och kan alltså också upplevas på distans online.