Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tattoo) och Joaquin Phoenix (I’m still there) i berättelsen om Maria Magdalena.

Maria Magdalena är ett autentiskt och humanistiskt porträtt av en av de mest gåtfulla och missförstådda andliga figurerna i historien. Filmen skildrar Maria (Oscarsnominerade Rooney Mara), en ung kvinna på jakt efter ett nytt sätt att leva. Inskränkt av dåtidens hierarkier trotsar Maria sin traditionella familj för att gå med i en ny social rörelse som leds av den karismatiska Jesus från Nasaret (Joaquin Phoenix). Hon hittar snart sin plats i rörelsen och i hjärtat av en resa som kommer att leda till Jerusalem.

Trailer



Originaltitel Mary Magdalene

Regi Garth Davis

Manus Helen Edmundson, Philippa Goslett

Med

Mary Magdalene

ROONEY MARA

Jesus

JOAQUIN PHOENIX

Peter

CHIWETEL EJIOFOR

Längd ?

IMDb

Biopremiär 23 mars 2018.