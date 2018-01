Phantom Thread är nominerad för 8 Oscar. Paul Thomas Anderson har tidigare gjort filmer som Magnolia och There will be blood.

Phantom Thread utspelar sig i 1950-talets London, där den berömde klänningsmakaren Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) och hans syster Cyril (Lesley Manville) befinner sig i den brittiska modescenens centrum. De klär kungligheter, filmstjärnor, arvtagerskor och andra socitetslejon med exklusiva och distinkta plagg från The House of Woodcock.

Kvinnorna passerar i snabb revy i Woodcocks liv, något som stillar den övertygade ungkarlens behov av både inspiration och sällskap. Men en dag möter han den unga och viljestarka Alma (Vicky Krieps) som snabbt blir både en inspirationskälla och älskarinna.

Sakta men säkert börjar kärleken skapa revor i hans tidigare så välskräddade tillvaro.

Regi Paul Thomas Anderson

Manus Paul Thomas Anderson

Med

Reynolds Woodcock

DANIEL DAY-LEWIS

Cyril Woodcock

LESLEY MANVILLE

Johanna

CAMILLA RUTHERFORD

Alma

VICKY KRIEPS

Mrs. Vaughan

JANE PERRY

Längd 2 tim 10 min

IMDb

Biopremiär 23 februari 2018