När Greg Sestero, en oetablerad skådespelare, möter den udda och mystiske Tommy Wiseau under skådespelarlektioner, blir de vänner och reser till Hollywood för att få sina drömmar att gå i uppfyllelse. Filmen The Disaster Artist är verklighetsbaserad och handlar om skapandet av floppen som blev en kultklassiker, The Room.

Trailer



Regi: James Franco

Manus: Scott Neustadter, Michael H. Weber

Skådespelare: James Franco, Dave Franco, Ari Graynor, Seth Rogen, Alison Brie

Längd: 1 tim 44 min

IMDb

Svensk biopremiär 9 februari 2018.