And then we danced.

I år har Svenska Filminstitutet valt att nominera 3 filmer inför Oscarsgalan.

Filmerna är…

Aniara, Quick och And then we danced.

Rymdeposet Aniara har redan haft svensk biopremiär, medan verklighetsbaserade kriminaldramat Quick får premiär den 20 september och det hyllade dansdramat And then we danced får svensk biopremiär den 13 september.

Levan Akin har regisserat And then we danced som fick premiär i Cannes i våras.

– And then we danced är ett hjärteprojekt för mig och alla inblandade och det har varit svindlande att följa filmens resa sedan premiären i Cannes. Den hade varit omöjlig att göra utan svenskt stöd och det känns oerhört hedrande att bli utvald som möjligt Oscarsbidrag för Sverige, säger regissören Levan Akin.

Vilken av filmerna som utses till Sveriges Oscarsbidrag blir offentligt den 28 augusti.