Oscarsgalan har meddelat nya medlemmar av akademin för i år. Alexander Skarsgård (Melancholia, The Legend of Tarzan), är en av skådespelarna som tar plats i akademin. Hela 842 nya medlemmar tar plats.

Bland övriga skådespelare märks bland annat Lady Gaga, Letitia Wright (Ready Player One, Black Panther), Tracy Letts (The Post, Lady Bird), Nina Hoss (Barbara, A Most Wanted Man), Tom Holand (Spider-Man: Homecoming), Amanda Peet (Syriana) och Elisabeth Moss (Us, The Square).

Hela listan på nyinvalda 2019 hittar du här.