Avatar 2 färdigfilmad

Regissören James Cameron har meddelat att Avatar 2 nu är färdigfilmad. Även Avatar 3 som spelats in samtidigt är i princip klar. Cameron bedömer att tredje delen är till 95 % färdig. Det avslöjade han under ett samtal med Arnold Schwarzenegger under Austrian World Summit.

Trots att båda filmerna är i princip färdiginspelade kommer det att dröja länge innan vi kan se dessa storslagna äventyr. Klippning och specialeffekter tar lång tid, särskilt i dessa tider.

I juli meddelade filmbolaget Disney att uppföljarna till Avatar senareläggs med ett år. Avatar 2 kommer den 16 december 2022. Avatar 3 planeras få biopremiär den 20 december 2024. Två ytterligare uppföljare är planerade och får biopremiär till jul 2026, respektive 2028.

Cameron berättade också att han är nöjd med valet att spela in i Nya Zeeland, eftersom landet klarat sig väldigt bra genom pandemin. I våras låg inspelningarna av filmen nere några månader även där.

Här kan du se hela samtalet mellan Cameron och Schwarzenegger.