Colin Nutleys Bröllop, begravning och dop blir långfilm

Hela den stjärnglänsande skådespelarensemblen tar i vinter steget ut på biograferna i långfilmen BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP – FILMEN. Den fristående biofilmen är regisserad av Colin Nutley. Han svarar också för manus tillsammans med Helena Bergström.

Andra säsongen av succéserien ”Bröllop, begravning, och dop” hade premiär på CMore den 14 september och på TV4 den 27 september.

I den fristående biofilmen får vi fortsätta följa familjerna Öhrn och Seger.

To work with this group of actors would be any directors dream – and to now see them on the big screen really puts the icing on the cake.

Colin Nutley