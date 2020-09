Helena Bergström regisserar ny film för Netflix

Dancing Queens heter ett nytt drama regisserat av Helena Bergström som kommer lanseras globalt på Netflix.

Skådespelare som är klara för filmen är Molly Nutley, Marie Göranzon, Claes Malmberg, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer, Ann Westin, Max Ulveson, Mattias Nordkvist, Razmus Nyström, André Christenson, Emil Almén, Fredrik Robertsson, Robert Fux, Louie Indriana, Dominika Peczynski och Fredrik Quinones, som gör sin skådespelardebut och även är koreograf för filmen.

The story centers around Dylan Pettersson (Molly Nutley), a 23 year old girl from a small island in the Swedish archipelago with big dancing aspirations. When she’s talked into cleaning at the struggling drag club Queens, the club’s star dancer and choreographer (Fredrik Quinones) accidentally discovers Dylan’s talent. She desperately wants to be a part of the show, but she’s a girl – and it’s a drag show. However, where there’s a will, there’s a way

