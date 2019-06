Under två kvällar – den 14 och 15 augusti – blir det storfilm under bar himmel. Klart är att den 14 augusti visas åttafaldigt Oscarnominerade A Star Is Born med Bradley Cooper och Lady Gaga i huvudrollerna.

Platsen är framför Palmhuset, på Trädgårdsföreningens omgivningar.

Tider både den 14 och 15 augusti:

18:30 Uppladdning, picnick och DJ.

20:00 Programstart.

Vilken film som visas den 15 augusti är inte klart än.

Göteborg Film Festival Open Air är gratis och sker i samarbete med Trädgårdsföreningen.