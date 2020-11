Alicia Vikander i Blue Bayou

Justin Chons nya drama Blue Bayou kommer få biopremiär i USA till sommaren. I huvudrollerna finns Justin Chon själv och Alicia Vikander (Euphoria, Tomb Raider, The Danish Girl). Chon har också skrivit manus till filmen.

Blue Bayou handlar om en koreansk man (spelas av Chon) i USA som ursprungligen adopterades. Han lever med sin fru och hennes dotter i delstaten Lousiana. När han får reda på att han riskerar att utvisas börjar en resa för att försöka stoppa det.

Alicia Vikander spelar Kathy, frun.

Under 2021 hoppas Alicia Vikander kunna påbörja inspelningarna av uppföljaren till Tomb Raider. Nästa år får också Born to be Murdered premiär på Netflix med Alicia Vikander och Tenet-aktuella John David Washington.

Bayou är franska och beskriver ett litet vattendrag. Ordet är förknippat med delstaten Lousiana där fransmän styrde under 1700-talet.

Filmen får biopremiär den 25 juni 2021 i USA. När filmen Blue Bayou får svensk biopremiär är inte klart än.