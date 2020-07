Biokedja kräver att biobesökare bär ansiktsmask

USA:s största biokedja AMC som numera också äger svenska Filmstaden ska snart öppna biograferna igen runt om i USA. När det sker hade AMC tänkt att det skulle vara frivilligt att ha ansiktsmask, både för anställda och biobesökare. Efter kritik har man nu beslutat att det ska vara krav på ansiktsmask för alla.

At AMC Theatres, we think it is absolutely crucial that we listen to our guests. Accordingly, and with the full support of our scientific advisors, we are reversing course and are changing our guest mask policy. As we reopen theatres, we now will require that all AMC guests nationwide wear masks as they enter and enjoy movies at our theatres.

Ryan Noonan, director of corporate communications for AMC