En runda till med Mads Mikkelsen vann i London

BFI London Film Festival har delat ut pris för bästa film till danske Thomas Vinterbergs nya film En runda till. I huvudrollen finns Mads Mikkelsen. Priset utsågs av festivalpubliken.

Filmens regissör Vinterberg var lycklig över priset.

Thank you to the audience at the London Film Festival for bringing this award to us. We are very proud to receive this from a British audience; it’s a great honour. We are so sad that we can’t be there.

Regissören Thomas Vinterberg