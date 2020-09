Under två års tid följde Nathan Grossman den unga klimataktivisten Greta Thunberg och nu kommer hans dokumentärfilm. En första trailer kan du se här:

Det är en kort teaser trailer för dokumentären Greta (I am Greta). Filmen är extra aktuell just nu eftersom den får världspremiär under Venedig Filmfestival.

Greta får biopremiär i Sverige senare i år, troligtvis i november.