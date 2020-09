Mulan får blandad kritik efter premiären

Under fredagen hade Mulan premiär i USA på Disney+, en streamingtjänst som tyvärr inte öppnat upp riktigt än i Sverige. Till största del har recensionerna varit positiva, men biopubliken har varit något mer negativ. Möjligtvis kan det bero på att filmen utspelas i Kina och landet kritiseras hårt politiskt just nu i USA.

Recensionerna verkar dock vara överens om att den påkostade filmen bjuder på mäktiga scener, ett spännande äventyr och skådespelare av hög klass. Några exempel på vad kritikerna tycker:

The international cast is nothing short of great, led by Yifei Liu’s movie star turn as a boundaries-shattering, stereotype-defying hero-warrior for her time and for ours.

In Niki Caro’s “Mulan,” that story elegantly and energetically moves forward, a timeless message made for right now.

Little girls might be better off sticking with the cartoon for now; but this opulent, ambitious production and Liu’s focused, intrepid performance at its center, gives them something to grow into.

Ann HoRNaday, Washington Post