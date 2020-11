Bill Skarsgård klar för krigsfilm om Vietnamkriget

Bill Skarsgård är en av många kända i den ensemble av skådespelare som nu är klara för krigsfilmen The Things They Carried. Filmen handlar om Vietnamkriget.

I övriga roller får vi bland annat se Tye Sheridan (Mud), Stephan James (If Beale Street could talk), Tom Hardy ( Mad Max: Fury Road), Pete Davidson (The King of Staten Island) och Ashton Sanders (Moonlight).

Bill Skarsgård är internationellt mest känd för sin roll i Det och Det: Kapitel 2. Vi har också kunnat se honom i några svenska filmer som t ex Simon och ekarna.

Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman) regisserar filmen The Things They Carried. Berättelsen centrerar kring en grupp unga män och deras upplevelser vid frontlinjen vid Vietnamkriget. Manuset baseras på Tim O’Briens korta historier, som fått flera priser.

I början på nästa år ska inspelningarna av filmen sättas igång. Men när filmen får biopremiär är osäkert.